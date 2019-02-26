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أردوغان.. وسر العلامات التي يضعها دوريا على خريطة بلاده!

26
FEBRUARY
2019
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كشفت وسائل إعلام تركية سر ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب خريطة للولايات التركية قبيل كل نشاط انتخابي.
 
وأوضح موقع "ترك برس" أن احتفاظ أردوغان بخريطة للولايات التركية الـ81، وتدقيقه فيها بشكل شبه يومي في تلك المناسبات "أثار الفضول عن سر تلك الخريطة والسبب وراء استخدامها من قبل أردوغان قبل كل عملية اقتراع في بلاده".
 
ولفت الموقع إلى أن الرئيس التركي ظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام التركية وهو يستعين بخريطة كبيرة للولايات التركية، وذلك "للإشارة إلى الولايات التي زارها في إطار حملته الانتخابية".
 
وكان أردوغان رُصد في صور عديدة وهو يضع إشارات على الولايات التي يزورها خلال حملته استعدادا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس المقبل.
 
وأكد الموقع الإخباري التركي أن الرئيس تعود "زيارة جميع الولايات التركية تقريبا، قبل كل انتخاب أو استفتاء، سعيا منه للحصول على أكبر نسبة ممكنة من أصوات الشعب".
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