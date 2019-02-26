هل هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة ظريف المفاجئة!؟

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بعد استقالة مفاجئة أمس الإثنين لمحمد جواد ظريف مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 والذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة على صفحته على موقع إنستغرام بدون أن يذكر أسبابا محددة لقراره، كشف موقع "انتخاب" المقرب من الحكومة الإيرانية والرئيس حسن روحاني السبب.

ونقل موقع "انتخاب" عن ظريف قوله: "بعد صور اجتماعات اليوم أي أمس الإثنين (بين خامنئي والرئيس روحاني واللواء قاسم سليماني مع الرئيس السوري بشار الأسد في طهران) لا يوجد أي مصداقية لجواد ظريف كوزير خارجية إيران في العالم"، في تصريح يشير إلى أنه لم يكن على علم باللقاء.

وقال الصحفي الإيراني حسين دليران من وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، إن "ظريف لم يحضر اجتماعات المسؤولين الإيرانيين مع الأسد في طهران".

ويعدّ هذا أول تصريح رسمي لظريف، والذي يوضح فيه سبب إعلان استقالته بدون الرجوع إلى الرئاسة الإيرانية.

وقال محمود واعظي، رئيس مكتب روحاني، على حسابه الرسمي عبر تويتر، إن "الرئيس الإيراني رفض بشدة استقالة ظريف من منصب وزارة الخارجية الإيرانية".