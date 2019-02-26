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امرأة "تذلّ" زوجها وعشيقته بعد ضبطهما بالجرم المشهود

26
FEBRUARY
2019
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لجأت امرأة صينية إلى طريقة "مهينة" حتى تنتقم من زوجها وعشيقته بعد ضبطهما بالجرم المشهود، فقامت بربطهما إلى شجرة وهما عاريان في مكان عام.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المرأة التي شعرت بتعرضها للخيانة من زوجها، استعانت بأقاربها حتى تنجز "مهمة الانتقام" في إقليم غويزهو.
 
وأظهر مقطع الفيديو عددا من الناس وقد تحلقوا حول الزوج وعشيقته التي تبدو أصغر سنا منه، ولم يستطع الكثيرون تمالك أنفسهم فأخذوا يضحكون على ما حصل.
 
وأكدت السلطات الأمنية المحلية في الإقليم تعرض الزوج وعشيقته للربط بالحبل على شجرة، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستتابع المرأة المتورطة.
 
وأثار الفعل ردودا متضاربة بين مستخدمي المنصات الاجتماعية، إذ قال كثيرون إن الخيبة والشعور بالغبن هما اللذان جعلا المرأة تتصرف على هذا النحو المنفعل والعنيف.
 
في حين، قال منتقدون إن المرأة لا يحق لها أن تنزل العقوبات بالآخرين لأن السلطات هي التي تتولى هذه المهمة.
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