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بعد رحلة 4 آلاف كلم.. "قطار الزعيم" يصل إلى وجهته

26
FEBRUARY
2019
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وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون صباح الثلاثاء على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، المدينة الفيتنامية الحدودية مع الصين، والتي سيغادرها على متن سيارة تقلّه إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.
 
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غادر الاثنين، واشنطن متوجها إلى فيتنام لعقد القمة تاريخية مع كيم جون أون، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.
 
وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" من قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن، متوجها إلى القمة التي ستعقد في هانوي يومي الأربعاء والخميس.
 
 وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بأن القمة ستكون "رائعة جدا" مضيفا: "نريد إزالة الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية.
 
ولخّص مقاربته في تغريدة قال فيها: "إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو عليه".
 
وكان ترامب وكيم قد عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث وقعا على اتفاق مشترك.
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