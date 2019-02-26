جونغ أون يصل فيتنام للقاء ترامب

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وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم إلى فيتنام.



وأفادت وكالة “رينهاب” أن الزعيم استقل قطارا إلى محطة دونغ دانغ في مقاطعة لونغ سون، من ثم توجه بموكبه إلى العاصمة هانوي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عقد اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون يومي الأربعاء والخميس.



وأوضحت أن ترامب سيصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.



ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط الجاري، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي.