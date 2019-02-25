البرازيل: لن نسمح لواشنطن باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا

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أعلن نائب الرئيس البرازيلي، هاميلتون موراو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح لواشنطن أبدا باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري ضد فنزويلا.

وفي مقابلة مع قناة Globo TV التلفزيوينة، قال موراو، من العاصمة الكولومبية بوغوتا، إن البرازيل لن تسمح للولايات المتحدة "في ظل أي ظرف من الظروف" باستخدام أراضيها كقاعدة لغزو فنزويلا.

وأكد نائب رئيس البرازيل أن بلاده ستعمل ما في وسعها لتفادي حدوث صراع مسلح مع فنزويلا المجاورة.

وفي بوغوتا، شارك موراو، في وقت سابق من اليوم، في لقاء لـ"مجموعة ليما"، وهي كتلة من 12 دولة (11 دولة أمريكية لاتينية وكندا) تتمسك بحل الأزمة الفنزويلية بطرق سلمية.

وقبل أيام، انتقد موراو، خلال مقابلة مع "فرانس برس"، تهديدات الولايات المتحدة بالقيام بتدخل عسكري في فنزويلا، معتبرا أنها "غير ناضجة" و"لن تكون منطقية". وأضاف موراو: "أعتقد أنها من عالم الخطابات وليس الأفعال".