"تسونامي الثلج" يجتاح مناطق بأميركا.. لقطات ترصد الظاهرة

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد خلابة، بالرغم من خطورتها، لأمواج عاتية من الثلج وهي تزحف ببطء نحو اليابسة، نتيجة رياح عاتية اجتاحت النصف الشرقي من الولايات المتحدة.

ويظهر الفيديو قطع الثلج والجليد وهي "تزحف" نحو اليابسة، خارج مسار نهر متجمد شمال غربي ولاية نيويورك، قرب شلالات نياغرا، وكأنها موجات "تسونامي" ثلجية، وذلك بفعل الرياح التي وصلت سرعتها إلى 88 كلم، وفق ما أوردت "فوكس نيوز".

ونشر الفيديو على حساب شرطة حدائق "نياغارا"، وحاز على نحو 393 ألف مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على نشره.

وقال الحساب إن تراكم الثلوج أدى إلى إغلاق بعض الطرق المحاذية للنهر المتجمد، الذي هبت عليه الرياح العاتية.

ونشر مغردون صورا لقطع الثلج الكبيرة وقد تراكم على جانب البحيرة، مما أدى إلى إغلاق عدة طرق. وقال أحدهم: "تسونامي الجليد هذا هو واحد من أكثر الأشياء جنونا التي شاهدتها على الإطلاق".

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق للأشجار وخطوط الكهرباء.