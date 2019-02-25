الأسد التقى خامنئي وروحاني في طهران وشكر لهما دعمهما لبلاده خلال الحرب

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التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ونظيره حسن روحاني، في زيارة هي الأولى إلى ايران.

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، تخللها محادثات مع كل من خامنئي وروحاني".

وخلال لقائه روحاني، أوردت الرئاسة أن الأسد "شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب".

واستعرض الأسد مع خامنئي "علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين والتي شكلت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل"، وفق الرئاسة السورية.

وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد"، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.