living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلومات كاذبة أودت بهن إلى السجن: سيوقف الأذان وسيمنع الصلاة وسيجبر النساء على خلع الحجاب

25
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة الإندونيسية توقيف ثلاث نساء إندونيسيات على خلفية تسجيل فيديو ونشر معلومات مضللة عن رئيس البلاد جوكو ويدودو.

وبحسب بيان الشرطة، فإن التسجيل الذي تمت مشاركته آلاف المرات على الإنترنت يظهر امرأتين محجبتين تقولان لرجل مسن إن ويدودو سيوقف الأذان، وسيمنع الصلاة”.

وأضاف البيان أنهما قالتا أيضا “إن الرئيس سيجبر النساء على خلع الحجاب وسيسمح بزواج المثليين، وهو ما يلقى معارضة شديدة في إندونيسيا”.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة المحلية، ترونويودو ويسنو انديكو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “هذا تدبير احترازي لأن (التسجيل المصور) يمكن أن يتسبب بقلق وصراع في مجتمعنا .. وفي حال إدانتهن يمكن أن يحكم على النساء بالسجن مدة تصل إلى ست سنوات بتهمة نشر خطاب كراهية وانتهاك قانون حول المعلومات الإلكترونية”.

وواجه الرئيس الإندونيسي، ويدودو، مرات عدة اتهامات بشأن مواقفه من الدين، وعادت تلك الاتهامات إلى الواجهة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أبريل المقبل.

وتشهد إندونيسيا أيضا موجة من الأخبار والمعلومات المضللة على الإنترنت في الفترة التي تسبق الانتخابات.

المصدر: أ ف ب

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout