معلومات كاذبة أودت بهن إلى السجن: سيوقف الأذان وسيمنع الصلاة وسيجبر النساء على خلع الحجاب

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أعلنت الشرطة الإندونيسية توقيف ثلاث نساء إندونيسيات على خلفية تسجيل فيديو ونشر معلومات مضللة عن رئيس البلاد جوكو ويدودو.

وبحسب بيان الشرطة، فإن التسجيل الذي تمت مشاركته آلاف المرات على الإنترنت يظهر امرأتين محجبتين تقولان لرجل مسن إن ويدودو سيوقف الأذان، وسيمنع الصلاة”.

وأضاف البيان أنهما قالتا أيضا “إن الرئيس سيجبر النساء على خلع الحجاب وسيسمح بزواج المثليين، وهو ما يلقى معارضة شديدة في إندونيسيا”.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة المحلية، ترونويودو ويسنو انديكو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “هذا تدبير احترازي لأن (التسجيل المصور) يمكن أن يتسبب بقلق وصراع في مجتمعنا .. وفي حال إدانتهن يمكن أن يحكم على النساء بالسجن مدة تصل إلى ست سنوات بتهمة نشر خطاب كراهية وانتهاك قانون حول المعلومات الإلكترونية”.

وواجه الرئيس الإندونيسي، ويدودو، مرات عدة اتهامات بشأن مواقفه من الدين، وعادت تلك الاتهامات إلى الواجهة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أبريل المقبل.

وتشهد إندونيسيا أيضا موجة من الأخبار والمعلومات المضللة على الإنترنت في الفترة التي تسبق الانتخابات.

المصدر: أ ف ب