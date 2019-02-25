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قالت الشرطة في بنغلادش، الاثنين، إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كانت متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

والطائرة تابعة لخطوط بيمان بنغلادش الجوية، وكانت، الأحد، في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار شاه أمانات الدولي فى مدينة شيتاغونغ.

وذكر قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلادش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء. لكننا مازلنا نجري تحقيقا. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

وتم بسلام إجلاء كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 142 راكبا.

وقالت رويترز إن الحادث لم يخلف خسائر بشرية ومادية.