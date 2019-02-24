بعد احتراق منزلهم ... تشييع حاشد للأطفال السبعة

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شيع مئات الأشخاص جثامين 7 أطفال أشقاء من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم في حريق شب بأحد المنازل، الأسبوع الماضي، في مدينة هاليفاكس بشرق كندا.

وكانت أسرة البرهو قد انتقلت إلى كندا في 2017 بعد أن قامت برعايتها جمعية للاجئين في هاليفاكس. وأظهر شريط مصور على يوتيوب حظى بمشاهدة على نطاق واسع استقبال الأسرة في مطار بالورود والبالونات.

وتراوحت أعمار الأطفال بين 15 عاما وأربعة أشهر.

ويرقد والدهم في المستشفى في حالة حرجة نتيجة هذا الحريق، أما الأم فقد خرجت من المستشفى.

ومازالت السلطات لا تعرف سبب الحريق، وتقول إن التحقيق قد يستغرق شهورا قبل استكماله.

والأربعاء، شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقفة تضامنية أضيئت فيها الشموع تكريما للضحايا.