روسيا: لا نخطط لأعمال عسكرية مشتركة مع تركيا وإيران على الأراضي السورية

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سبوتنيك-

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لايوجد خطط للقيام بأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية.



قال لافروف في مقابلة مع “التلفزيون الفيتنامي” وتلفزيون الصين المركزي، و”فينيكس” قبل زيارته للصين وفيتنام: “نحن لا نخطط لأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية”.



وتابع الوزير: “أعربت تركيا عن قلقها إزاء التهديد لأمنها، والحكومة السورية تحتج ضد وجود الجيش التركي على أراضي الدولة.



ومع ذلك، فقد أيدت “صيغة أستانا”، إنه قرار براغماتي ساعد في تحقيق ما لا يمكن لأحد فعله لضمان وقف إطلاق نار حقيقي على معظم سوريا وضمان بدء حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة المسلحة”.



