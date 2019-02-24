زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

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أكدت كوريا الشمالية لأول مرة أن زعيمها كيم جونغ أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونغ يانغ بالقطار بعد ظهر أمس السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو بالإضافة إلى شقيقته كيم يو جونغ.

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام «قريبا».

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد «خلال أيام» تلبية لدعوة من نجوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.