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أزمة لعائلة سالا بعد وفاته.. وثروة طائلة في "مهب الريح"

22
FEBRUARY
2019
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كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن عائلة المهاجم الأرجنتيني، إيميليانو سالا، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة، قد تخسر أموالا طائلة بسبب "خطأ" ارتكبه فريق كارديف سيتي، عند تسجيل عقد اللاعب الجديد.
 
ولقي سالا (28 عاما) مصرعه إثر تحطم طائرة كان على متنها، إلى جانب الطيار دافيد إيبوتسون، في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية.
 
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد طلب تصحيح بعض التفاصيل في عقد سالا، قبل تسجيله بصفة رسمية، مضيفة أنه توفي "قبل حدوث هذا الأمر".
 
وتابعت: "الخطأ المزعوم يتعلق بمنح اللاعب حق الاستفادة من المعاشات، مباشرة بعد انضمامه إلى إحدى فرق البريمرليغ".
 
وأوضحت "التايمز" أن هذا الخطأ، الذي لم يتضمنه عقد سالا مع كارديف سيتي، سيضيع على عائلته 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 783 ألف دولار أميركي)، وهي تعويض على وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.
 
وقال مسؤول برابطة اللاعبين المحترفين لصحيفة "ذا تايمز"، إن عقد سالا مع كارديف سيتي كان يجب أن يتضمن هذه التفاصيل، مضيفا: "عادة بمجرد تسجيل العقد يتم تسجيل اللاعب بشكل مباشر في نظام المعاشات".
 
وأوضح أن "العملية بسيطة في الأصل، لكن هذا الخطأ قد يعقد المهمة.. سنتحدث مع الاتحاد الإنجليزي بشأن ذلك".
 
وكانت قيمة انتقال سالا من نانت إلى كارديف سيتي، قد بلغت 17 مليون يورو، وهي صفقة قياسية للفريق الويلزي.
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