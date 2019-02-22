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ربح 175 مليون يورو في لحظات!

22
FEBRUARY
2019
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ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وربح الرجل المبلغ الفلكي بعد شرائه بطاقة يانصيب للاشتراك بسحب "EuroMillions"، على طريقة "Jackpot"، في حين لم تؤكد اللجنة المنظمة بعد مكان شراء البطاقة الرابحة.

وقالت المتحدثة باسم اليانصيب الوطني الإيرلندي ميريام دونوهو، إن الفوز كبير جدا، وسيشكل "صدمة" لصاحب البطاقة الرابحة، في الدورة الـ 14 من يانصيب "EuroMillions" في البلاد.
وأضافت المتحدثة أن آخر ربح كبير حققه مواطن إيرلندي حدث عام 2005، عندما فاز، دولوريس مكنمارا، بمبلغ 115 مليون يورو آنذاك.

في تعليقه على الخبر، صرح المدير التنفيذي لليانصيب الوطني، ديرموت غريفين، قائلا: "ننصح المشاركين بالتحقق من التذكرة التي بحوزتهم. وفي حال فوزهم، عليهم التوقيع على الوجه الخلفي للتذكرة وحفظها في مكان آمن، ومن ثم الاتصال بالمقر الرئيس لليانصيب الوطني".

وفي سياق متصل، فاز زوجان بريطانيان بالجائزة نفسها في كانون الثاني الماضي، وتحديدا في إيرلندا الشمالية، وكان المبلغ 115 مليون يورو، حيث سجل رابع أكبر ربح في تاريخ بريطانيا.

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