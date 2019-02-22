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كتاب أميركي يكشف حياة ترامب "العاطفية" مع زوجته

22
FEBRUARY
2019
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كشف كتاب جديد في الولايات المتحدة جوانب من العلاقة العاطفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، نافيا أنباء تتلاحق منذ سنوات حول علاقتهما الباردة.
 
وبحسب ما نقلته مجلة "People"، فإن ترامب والسيدة الأولى يتبادلان القبل في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، وأضافت أنهما يفعلان ذلك بغض النظر عن الموجودين في المكان حتى وإن تعلق الأمر بالأحفاد.
 
ووردت التفاصيل في كتاب معنون بـ"مارالاغو.. داخل بوابات السلطة في قصر ترامب الرئاسي"، ويحكي الكاتب لورانس ليمر عددا من التفاصيل عن حياة قطب العقارات الثري الذي شق طريقه إلى رئاسة أميركا.وأوضح أن ترامب وميلانيا يمسكان بيدي بعضهما البعض في المنتجع ولا يكترثان بوجود أشخاص آخرين، وينفي هذا الكلام ما جرى تداوله في روايات أخرى حول فتور العلاقة الزوجية للرئيس وزوجته.
 
ويروي الكتاب عددا من القصص الطريفة مثل قيام بترامب بطرد طباخ "شيف" من المنتجع فقط لأنه لم يحسن طهي شريحة اللحم "ستيك" على النحو المطلوب، وفي حادثة أخرى، طرد "شيفا" آخر بسبب طبق من سلطة السيزر.
 
وذكرت تقارير سابقة أن ميلانيا التي تزوجت ترامب سنة 2005 وأنجبت منه الابن بارون، لا تخلد إلى النوم مع الرئيس في الغرفة نفسها داخل البيت الأبيض.
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