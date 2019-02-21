للمرة الأولى منذ عقود.. الأبيض يكسو "مدينة الخطيئة"

تشهد مدينة لاس فيغاس الأميركية التي تعرف بـ"مدينة الخطيئة" موجة نادرة من طقس الشتوي البارد، حيث تشهد سقوطا كثيفا للثلوج لم تشهده منذ عقود.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية، الخميس، إن ثلوج لاس فيغاس التي وصلت إلى 1.3 سنتيمترا مساء الأربعاء كانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها يوم 20 فبراير منذ تسجيل الثلوج هناك رقما قياسيا عام 1937، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح خبراء الأرصاد أن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.

وظلت مدارس لاس فيغاس مفتوحة الخميس، وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية نيفادا إن بعض المناطق شهدت ثلوجا وجليدا، غير أن كل الطرق السريعة مفتوحة.

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