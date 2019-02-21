بالفيديو: الحرس الثوري يعلن اختراق مراكز القيادة للجيش الأميركي

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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اختراق مراكز السيطرة والقيادة للقوات الأميركية في سوريا والعراق، وحصوله على معلومات سرية مهمة منها.

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة في تصريح له أمس الأربعاء، إن 7 أو 8 طائرات (أميركية) كانت في حالة تحليق مستمر في سوريا والعراق، وقد تمكنا من رصدها واختراقها، والحصول على معلوماتها السرية.

ويؤكد شريط الفيديو الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اختراق طائرات مراكز القيادة والسيطرة للجيش الأميركي من قبل الحرس الثوري.

وفي الشريط هنالك رصد من قبل طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري لطائرة أميركية مسيرة، لم تتمكن من الوصول إلى القاعدة الأميركية، وهبطت على بعد 10 كم من القاعدة، إلا أن الأميركيين وبسبب خوفهم من الاقتراب منها، قاموا بقصفها وتدميرها بواسطة طائرة مقاتلة.

المصدر: سبوتنيك