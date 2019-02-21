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في بيان رسمي.. "شريكة" رئيسة وزراء أوروبية تنجب طفلا

21
FEBRUARY
2019
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أعلن مكتب رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، الأربعاء أن شريكتها أنجبت طفلا، بحسب ما أوردت أسوتشيدبرس.
 
وحسب البيان، تمت الولادة الأربعاء بشكل جيد، وقال البيان المقتضب إن الوالدة ميليسا دورديتش والطفل "بخير".
 
وأصبحت برنابيتش أول رئيسة وزراء امرأة، وأول مثلية تتولى المنصب في 2017 في خطوة مفاجئة بدولة البلقان التي عادة ما يواجه المثليون فيها المضايقات والهجوم.
 
حضرت برنابيتش ودورديتش العديد من الفعاليات العامة معا كالحفلات أو افتتاح المعارض.
 
ولا تسمح قوانين صربيا بزواج المثليين، لكن قد تعترف بها قريبا بالشراكة المثلية كجزء من التغييرات الهادفة لتقريب صربيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
 
برنابيتش، أستاذة الأعمال والتسويق التي تعلمت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي حليفة لرئيس صربيا الشعبوي، ألكسندر فوتشيتش.
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