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بنغلاديش.. مقتل العشرات في حريق بمبنى سكني

21
FEBRUARY
2019
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لقي 56 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مبنى سكني في دكا يُستخدم كذلك مخزناً لمواد كيميائية، بحسب ما أعلنت السلطات البنغلادشية.
 
وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا لغاية الساعة 56 جثة. عدد القتلى مرشّح للارتفاع".
 
وأشار إلى أنّ الحريق الذي اندلع من جرّاء اسطوانة غاز على الأرجح سرعان ما انتشر في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.
 
والخميس الماضي، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 50، في حريق اندلع بأكثر من 200 من منازل العشوائيات في تشيتاغونغ في بنغلادش.
 
ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة في بنغلادش، حيث تودي الحوادث على اختلافها، بأرواح المئات كل عام.
 
وفي عام 2013 انهار مصنع "رانا بلازا"، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 من عمال الملابس.
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