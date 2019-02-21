روسيا تختبر غواصة "نووية" وتنشر فيديو السلاح الجديد

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اختبار غواصة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.

ونشر الفيديو القصير، الذي يظهر اختبار الغواصة المسيرة "بوسايدون"، بعد وقت قصير من حديث الرئيس فلاديمير بوتن عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة.

وأظهر الفيديو الغواصة المسيرة ولحظة إطلاقها، لكنه لم يوضح أي معلومات عن موعد أو مكان الإطلاق.

وقال بوتن في الخطاب إن تجارب "بوسايدون" أجريت بنجاح، مضيفا أن أول غواصة مجهزة لحملها سيبدأ تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت المرة الأولى، التي تحدث فيها بوتن عن السلاح الجديد قبل عام، حين قال إنه محصن ضد الاعتراض ويمكنه نقل سلاح نووي ثقيل لاستهداف مجموعات حاملات الطائرات أو المناطق الساحلية.

وذكر بوتن أن الغواصة تستطيع العمل على أعماق كبيرة وبسرعة تفوق أضعاف أسرع السفن أو الطوربيدات التي تعمل اليوم.