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تدمير منحوتات فنية بمتنزه شتوي في الصين بسبب مفاجئ

21
FEBRUARY
2019
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ذابت منحوتات ثلجية وجليدية، أبدعها قرابة 10 آلاف فنان، بإحدى المدن الصينية، بسبب موجة مفاجئة من الدفء هبت على المنطقة، أدت إلى إغلاق الحدث الرئيسي ضمن أكبر مهرجان شتوي في البلاد مبكرًا.

وارتفعت درجات الحرارة في النهار بمدينة "هاربين" إلى ما يزيد على الصفر، في أكثر الأسابيع دفئا خلال هذا الشتاء شمالي الصين، مما أدى إلى إغلاق معرض "عالم هاربين" للجليد والثلوج قبل أكثر من 10 أيام من الموعد المقرر.

وقال مسؤول في المتنزه الذي استضاف المعرض "بالطبع نشعر بأزمة بعض الشيء"، مضيفا أن قرار الإغلاق اتخذ حرصا على السلامة لأن المنحوتات بدأت تذوب.واجتذب المتنزه الشتوي في مدينة هاربين، التي تقع شمال شرقي الصين، وتشتهر ببرودة الطقس الشديدة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 23 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أثار قرار الإغلاق المبكر للمتنزه الإحباط في نفوس بعض الزائرين الذين حضروا لمشاهدة نماذج جليدية مصغرة لمعالم شهيرة، مثل مدرج الكولوسيوم الإيطالي وكاتدرائية ميلانو.

وقال سائح في منشور على موقع "ويبو" الصيني للتدوين المصغر الشبيه بـ"تويتر": لماذا لم تبلغونا مسبقا بالأمر؟ حجزت تذكرة قطار وغرفة في فندق، والآن تقررون إغلاق المتنزه".

ويجتذب مهرجان هاربين الشتوي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنويا منذ أن بدأ المهرجان في مطلع الثمانينيات.

والمهرجان من عوامل الجذب السياحي المهمة في هاربين التي تقع في إقليم "هيلونغجيانغ"، علمًا أن معرض عالم هاربين للثلوج والجليد افتُتح للمرة الأولى عام 1999.

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