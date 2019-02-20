تنفّس في كفنه... بعد إعلان وفاته ثلاث مرات

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في حادثة أقرب إلى المعجزة، تم العثور على جنين كان قد أعلن عن وفاته ثلاث مرات، وهو يتنفس داخل كفنه.



وفي التفاصيل، صدم رجل وزوجته في مدينة سانتا كروز في بوليفيا، أن طفلهما الذي أُعلن الأطباء وفاته ثلاث مرات أثناء المخاض بعد 27 أسبوعًا فقط من الحمل، ما زال على قيد الحياة.



وكان الأطباء قد أعلنوا أن الجنين ولد من دون أن تظهر عليه أي علامات تدل على أنه على قيد الحياة، فتمّ إعلان وفاته للمرة الأولى، وبعد مرور ساعة عادوا وتفقدوه وبقي التشخيص كما هو، ثم بعد ساعتين، تم فحص الطفل مرة ثالثة ليتأكد خبر وفاته.



وبعد أن استحصل الزوجان على وثيقة الوفاة من المستشفى، صعقا بالمعجزة التي حصلت معهما خلال استعدادهما لدفنه.

وعلى الفور فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ما اذا كان تشخيص المستشفى للوفاة ناتج عن اهمال طبي، في حين يستريح المولود المحظوظ ويدعى ديلان دارين في وحدة العناية المركزة المخصصّة للأطفال في المستشفى.

LBCI