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"صانع المعجزات".. رجل "يخصب" 2500 امرأة!

20
FEBRUARY
2019
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ظهر في أستراليا رجل يطلق على نفسه "صانع المعجزات" ويأمل في تخصيب 2500 امرأة، بعد أن ساعد 800 امرأة من قبل على الحمل.
 
وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن رجلا يسمي نفسه، جو دونور "Joe Donor"، قال إنه قدم إلى أستراليا في شهر يناير من هذا العام. ويدعي أنه عاش سابقا في الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية، وقد خصب بالفعل أكثر من 800 امرأة وأصبح أبا لمئات الأطفال على الأقل.
 
كما أن جو دونور لا يزود عميلاته بأي معلومات عن شخصيته ونسبه وصحته: "بعض الناس يريدون مني أن أخبرهم بكل شيء عن نفسي وأن أخضع لاختبار تعاطي المخدرات. وأنا أجيبهم قائلا: أنت لا تعطيني الحق في إطلاق صاروخ نووي، كل ما هنالك أننا نصنع طفلا وكفى".
 
وأضاف جو أنه لا يؤمن بفعالية الفحوصات السريرية التي تكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا، وأنه يعدها "جزءا من مؤامرات عيادات التلقيح الصناعي".
 
وأكد خبير حقوق الأسرة، ستيفن بيج، أن المانح يعرض عملاءه وأطفالهم للخطر. وقال بيج: "لقد تولى دور الإله، وينبغي عليه أن لا يلعب دور الإله أمام النساء اليائسات. عاجلا أم آجلا، سيصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وينقله إلى شخص آخر، إنها كارثة".
 
أما المتبرع جو فقد علق على الأمر بقوله: "إن الكارثة الحقيقية هي أن تموت المرأة كعانس كبيرة في السن وبدون أطفال".
روسيا اليوم
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