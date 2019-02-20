استقالة نائب بعد سرقة "سندويش"

استقال عضو في البرلمان السلوفيني بعد إقراره بسرقة شطيرة من متجرٍ في ليوبليانا، مبرراً فعلته بأنّ العاملين في المحل قد أهملوا طلبه وتجاهلوه.وصرّح النائب داري كراسيتش، وهو عضو في الحزب الحاكم، لوسائل الإعلام السلوفينية أنّه خرج من السوبرماركت من دون أن يدفع ثمن السندويش بعد أن "عومل معاملة سيّئة من قبل موظّفين مهملين.وأضاف النائب أنه انتظر لعدّة دقائق لتسليم أمواله قبل أن يفقد صبره ويستاء من هذا الإهمال فقرر تجربة فعالية الإجراءات الأمنية في المحل التجاري، بالخروج من دون دفع قيمة الشطيرة.وقد شارك النائب هذه القصة للمرة الأولى مع زملائه النواب خلال اجتماع لجان البرلمان وضحك النواب على القصة عندما سمعوها من زميلهم، ولكن على ما يبدو لم يجد رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب الحكاية مضحكة جداً.ووصف رئيس الحزب البرلماني بريان غولوبوفيتش ما فعله كراسيتش بأنه أمر "غير مقبول"، وأفاد للصحافيين "لقد تحمل مسؤولية فعلته واستقال من تلقاء نفسه وفقاً للمعايير الأخلاقية ووفق ما تقتضيه ومبادئ الحزب وقواعده".