بلاغ ضد مؤسس فيسبوك في مصر

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تلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بلاغا من أستاذ القانون الجنائي المحامي أحمد نبيل الجنزوري، ضد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك".

واتهم البلاغ مؤسس فيسبوك بعدم الحيادية والموضوعية في النشر والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين.

وكشف البلاغ أن "فيسبوك يرتكب جرائم خطيرة في حق الشعب المصري من ادعاءات باطلة وأنه غير محايد وأنه يعطي انعكاسا حقيقيا لنبض الشعب المصري حيث يلعب الجهاز دورا خطيرا في تضليل الشباب والمجتمع وإثارة الفتن، ويحجب عمدا الكتاب الذين يساندون استقرار الدولة والحفاظ علي مؤسساتها القضائية والأمنية".

وأضاف البلاغ أن "جهاز التواصل الاجتماعي المعروف دوليا باسم فيسبوك، هو أكثر أجهزة التواصل الاجتماعي انتشارا في الشارع المصري وأكثرها تأثيرا على شباب مصر"، وأعلنت إدارة فيسبوك في السابق أن مصر من أكثر الدول في العالم من حيث المشاركة في شبكته.

وكشف البلاغ عن أن مارك ساعد في إشعال "الربيع العربي" في مصر، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد" التي كلفت مصر في عام 2011 قرابة الألف من رجال الأمن.

وقال البلاغ: "رأينا جهاز فيسبوك يعربد في أراضينا من دون ضابط أو رابط منذ عام 2011، وقد تابعنا جميعا كيف روج الملايين لصفحة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، واستغل ذلك لإشعال الشارع المصري."