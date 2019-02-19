منظر مثير للرعب.. رأس لامرأة في كيس نفايات مع ملاحظة مدونة

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منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في كيس نفايات من دون جسد، مع ملاحظة مدونة كما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ويعود الرأس لامرأة تم التعرف عليها على أنها سوزانا كاريرا، التي كانت قد اختطفت الأسبوع الماضي خارج منزل أصدقاء العائلة في المكسيك.

وكانت المرأة توجهت إلى عائلة أصدقائها لإحضار أحد أطفالها عندما تعرضت للاختطاف بعد أن ضغطت على جرس الباب الأمامي للمنزل، حيث ظهرت سيارة ترجل منها شخص، وأمسك بها وجرها إلى السيارة.

وبعد أسبوع عثر على رأس المرأة في كيس بلاستيكي في أحد شوارع مدينة كوتزاكولكوس شرقي مقاطعة فيراكروز، مع ملاحظة يبدو أنها من الخاطفين.

ووفقا لوسائل إعلام مكسيكية، فقد تم قطع رأس المرأة لأن زوجها لم يدفع الفدية البالغة 4 ملايين بيزو مكسيكي، أو ما يعادل 76 ألف دولار.

ولم تكشف وسائل الإعلام كيف تم طلب الفدية ولا متى ولا ممن ولا الجهة التي قامت بالاختطاف، ولكن جاء في الملاحظة المرفقة لرأس الضحية "حدث هذا لي لأن زوجي رفض دفع الفدية".