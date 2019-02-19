16 ولاية أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد ترامب

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رفعت 16 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي.



وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، نقلا عن وثيقة المحكمة: إن “16 ولاية أميركية من بينهم كاليفورنيا ونيويورك، لجأوا، أمس الاثنين، إلى المحكمة بسبب خطط الرئيس ترامب لاستخدام سلطته لفرض حالة الطوارئ لإنفاق مليارات الدولارات على جداره الحدودي”.



وفي محاولة للضغط عليه، تجمع معارضون لترامب، أمام البيت الأبيض احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض الكونغرس تمويل بناء جدار فاصل على حدود المكسيك.