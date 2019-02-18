ضربة طائشة وخطيرة تكسر ساق بطل فرنسي في "قفص المحاربين"

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تلقى بطل الفنون القتالية المختلطة، سفيان باكيشو، إصابة "مروعة"، يوم السبت، أثناء نزال مع منافسه توم أسبينال، في حدث رياضي أقيم بمدينة ليفربول البريطانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور"، فإن سفيان باكيشو أصيب بكسر خطير في ساقه التي بدت في حالة من الاعوجاج، أثناء خوض غمار المسابقة المعروفة بـ"قفص المحاربين".

وكان باكيشو الذي ينحدر من مدينة نيس الفرنسية، يسعى إلى إحراز فوزه السابع في الرياضة والسادس على التوالي في فئة الوزن الثقيلة، لكن الإصابة غير المتوقعة أنهت المقابلة.

وأصيب باكيشو خلال الجولة الأولى، وبمجرد ما انهال بضربة طائشة من الساق على خصمه حتى ارتدت العضلة، وابتعد المنافس أسبينال، عندما اكتشف الإصابة حتى يحضر الطاقم الطبي.

وتفاعل مشجعو باكيشو مع الإصابة في مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن أملهم في أن يتماثل عما قريب للشفاء حتى يعودوا إلى حلبة المنافسة.