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بطلتا مسلسل "فريندز" الأمريكي الشهير تنجوان من الموت

18
FEBRUARY
2019
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نجت بطلتا المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز"، الممثلتان الأمريكيتان، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس، أول أمس الجمعة، من حادث تحطم طائرة.

وكانت أنيستون وكوكس تتواجدان على متن طائرة خاصة، متجهة إلى كابو سان لوكاس في المكسيك، ولكنها اضطرت للهبوط في مطار أونتاريو في كاليفورنيا، بحسب شبكة "فوكس" نيوز الأمريكية.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، لموقع "تي إم زي" الأمريكي، أن الطائرة أقلعت من مطار لوس أنجلوس الدولي، في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، ولكنها فقدت إطارا أثناء الإقلاع.
ولم تلمس الطائرة مدرج مطار أونتاريو، إلا عند حلول الساعة الثانية ظهرا، وذلك لأن الطيار اضطر للدوران في الجو عدة ساعات، من أجل تفريغ الوقود، وذلك لضمان هبوط الطائرة بسلام.

وأشارت تقارير إلى أن جينيفر أنيستون كانت متجهة إلى كابو سان لوكاس، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الخمسين.

ولم يعلق متحدثو جينيفر أنيستون وكورتني كوكس، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، على الحادث.

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