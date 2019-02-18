بالصورة - غوغل إيرث يكشف مواقع عسكرية

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أدى تحديث جديد لخدمة "Google Earth" إلى عرض لقطات لمواقع عسكرية تايوانية سرية، وذلك عن طريق الخطأ.



وتم الكشف عن بعض المواقع العسكرية الأكثر حساسية في تايوان وعرضها علانية بعد التحديث الذي شمل عمليات إضافة تقنية الأبعاد الثلاثية لكل من مدن تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان وتايشونغ، حسبما ذكر موقع " zdnet".



وأشارت التقارير إلى أن المواقع العسكرية التي تم الكشف عنها أظهرت بوضوح احتوائها على صواريخ باتريوت ولم يتم وضع أي علامات تمويهية على صور المواقع لمنع الجمهور من مشاهدته.



ومن خلال تطبيق "غوغل إيرث" يمكن رؤية المواقع بدقة من حيث تخطيط القاعدة العسكرية، وهياكل البناء، ومواقع قاذفات الصواريخ، كما تم الكشف عن مكتب الأمن القومي في تايوان ومكتب المخابرات العسكرية في الخرائط الجديدة.



من جانبه صرح وزير الدفاع التايواني يين تي-فا إنه تم إنشاء فريق عمل للتعاون مع "غوغل" مهمته طلب محو صور المواقع بينما سيعمل الجيش على تحسين تمويه المرافق على الأرض.