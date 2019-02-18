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بالصور... العثور على كومبيوتر «آبل» قيد التشغيل منذ 30 عاماً

18
FEBRUARY
2019
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 عثر أحد أساتذة جامعة نيويورك على جهاز كومبيوتر آبل عمره 30 عاماً، وقد فوجئ بأن الجهاز كان لا يزال قيد التشغيل وفي حالة جيدة جداً، بل وطالب الجهاز البروفسور باستكمال لعبة محفوظة كان قد بدأها قبل عقود.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد وجد البروفسور جون بفاف الكومبيوتر القديم، وهو من طراز «آبل 2 إي»، في عِليَّة منزل والديه.

ونشر بفاف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للكومبيوتر وعلّق عليها قائلاً: «يا إلهي، جهاز كومبيوتر آبل 2 إي، في عِليَّة منزل عائلتي».

وأشار بفاف إلى أن أبناءه حين رأوا هذا الكومبيوتر القديم اندهشوا بشدة وانفجروا في الضحك متسائلين: «أهذا كومبيوتر حقاً؟!».

وجهاز كومبيوتر «آبل 2 إي» هو الطراز الثالث في سلسلة «آبل 2» وتم إصداره في عام 1983.

وقد اتسم هذا الإصدار بعدة ميزات مثل القدرة على استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة والوظائف الكاملة لمفاتيح Shift»» وCaps Lock»» وقد توقفت «آبل» عن إصدار نسخ جديدة من هذا الجهاز في عام 1993.

الشرق الأوسط
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