خلع العمامة وارتدى ملابس عصرية.. البغدادي على قيد الحياة في سوريا!

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كشف مصدر أمني استخباراتي عراقي، اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة، وأنه داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر لـRT إن "البغدادي تنقل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين العراق وسوريا، وما عاد يخرج بموكب أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المباشرين وغير المباشرين (أي المنتشرين بين الناس)".

وبين أن "خارطة تحركات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيدا عن أنظارهم".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد نقلت اليوم، عن مصدر استخباراتي عراقي، أن "البغدادي يتنقل باستمرار في الأراضي السورية خوفا من كشف موقعه".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البغدادي خلع العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى ملابس عصرية، لكي لا يتم اكتشافه من قبل المواطنين.