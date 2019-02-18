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جنرال أمريكي: سنوقف دعم "قسد" إذا تحالفت مع الأسد أو الروس

18
FEBRUARY
2019
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أعلن الجنرال الأمريكي باول لاكاميرا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم "قوات سوريا الديمقراطية" في حال تحالفت مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.

وقال الجنرال لاكاميرا، الذي يقود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش": "سنواصل تدريبهم وتسليحهم طالما كانوا شركاءنا".

ورد بـ "لا" على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل دعمها لـ "قسد" في حال دخلت في تحالف مع الأسد.

وأوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية" لن تبقى شريكا للولايات المتحدة إذا تحالفت مع "النظام الذي ليس لدينا علاقة به أو الروس".وصرح قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) جوزيف فوتيل يوم الجمعة بأن الدعم الأمريكي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" سيستمر طالما استمر ضغطها على تنظيم "داعش".

وبدأ ممثلو وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" نواتها، مفاوضات مع السلطات في دمشق على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن انسحاب قواتها من سوريا قريبا وتصريحات أنقرة عن عزمها القيام بعملية عسكرية شرقي الفرات بعد الانسحاب الأمريكي.

روسيا اليوم
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