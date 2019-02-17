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روسيا قد تصدّر "شبحها الطائر" لدول أجنبية

17
FEBRUARY
2019
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ذكر رئيس "الشركة المتحدة لصناعة الطائرات" في روسيا، إيليا تاراسينكو، أن بلاده تخطط لتصدير مقاتلات "سو-57" الشبحية لدول أجنبية.

وقال تاراسينكو: "لدينا مثل هذه الخطط، نحن منفتحون للتعاون في مشروع تصدير هذه الطائرات على أساس المنفعة المشتركة مع شركائنا في الخارج".

وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي تختبر فيه روسيا العديد من التقنيات الجديدة في هذه الطائرات، بعد أن زودتها بمحركات معدلة، لتكون قادرة على حمل 10 أطنان من الحمولة والذخائر المختلفة، لمسافات تصل إلى 5.5 ألف كلم، وجعلتها قادرة على حمل صواريخ "kh-59mk2" المجنحة فائقة الدقة، وصواريخ "kh-35ua" المضادة للسفن وحاملات الطائرات، والتي يصل مداها إلى 400 كلم.وجرى أول تحليق لهذه الطائرات الشبحية متعددة المهام عام 2010، وقد صممت لتحل محل مقاتلات "سو-27" في سلاح الجوي الروسي، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011. ومنذ ذلك الحين، خضعت هذه المقاتلات للعديد من التعديلات لزيادة قدراتها القتالية.

روسيا اليوم
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