رجل يعاقب امرأة رفضت مواعدته باغتصاب ابنتها وسلخ جلدها

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شهدت بلدة كوبولي في ولاية ماهاراشترا بالهند حادثاً مروعاً لاغتصاب طفلة وقطع رأسها وسلخ جلدها على يد رجل انتقاما من والدتها.



كشف موقع ميرور أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاماً زار والدة الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات في منزلها، وعندما رفضت مواعدته وتجاهلته ووبخته علناً، قرر الرجل الانتقام.



وذكرت الشرطة أن الرجل خطف الطفلة في منزله، ويُعتقد أنه اعتدى عليها جنسيا ثم قتلها، وقطع رأسها بسكين المطبخ وألقى به في مكان قريب بعد أن سلخ الجلد حتى لا تتمكن السلطات من التعرف عليها.

وأضافت أن الفتاة قد زارت منزل الرجل، وبعد ذلك أعادها إلى والدتها، لكن الأم وبخته أمام أهالي البلدة، لذا قرر الانتقام، واستغل انشغال الأم داخل المنزل، وقام بتكميم الطفلة وأخذها إلى منزله. وعندما أدركت الأم اختفاء ابنتها، بدأت في البحث وتقديم شكوى إلى الشرطة، وسرعان ما بدءوا بالبحث وعثروا على رفاتها.



ووفقا للتقارير المحلية، اعترف الرجل بجريمته أثناء الاستجواب، ومن المتحمل أن يواجه السجن مدى الحياة.