أبلغت حبيبها العربي تزامناً مع عيد الحب بقرارها النهائي بفسخ خطوبتهما.. فأقدم على الإنتحار!

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ألقى شاب مغربي بنفسه من سطح الفيلا التي يقيم بها في حي كاليفورنيا الراقي في الدار البيضاء، بسبب مشاكل عاطفية أدّت لانفصاله عن خطيبته.



وبحسب مصادر محلية، فقد كان الضحية البالغ من العمر 34 عاماً، يتحدث مع خطيبته في الهاتف، قبل أن يحتدم الجدال بينهما، فأخبرته بقرارها النهائي بـ"فسخ الخطوبة، لكنّه لم يتقبل الأمر وهدّدها بالإقدام على الانتحار".



وأوضحت المصادر أنّ "الفتاة سارعت إلى مكان إقامته، لتجده بالفعل جثة هامدة مسجاة على الأرض، ومغطاة بمنديل أبيض عليه بقع دماء، فدخلت في حالة هستيرية من البكاء وهي تصرخ "أنا السبب".



ونقل الضحية إلى المستشفى وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي جاء بعد يومين من عيد الحب الذي يصادف في يوم 14 شباط من كل عام.

المصدر : إرم نيوز