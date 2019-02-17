ترامب يطالب أوروبا باستعادة "دواعشها" من سوريا

A + A -



دعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حلفائه الأوروبيين استلام أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" تم أسرهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة.





نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، مطالبا حلفائه الأوربيين وبريطانيا و فرنسا و ألمانيا، بإستلام أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). تم القبض عليهم و أسرهم في سوريا، وتقديمهم للمحاكمة.

وفي تغريدة أخرى قال ترامب، بأن أمريكا لاتريد أن ترى مقاتلي "داعش" ينتشرون في أوروبا هو المكان المتوقع أن يذهبوا إليه.

مضيفا بأن أمريكا تفعل الكثير لمنع ذلك كما أنها ستسحب قواتها بعد الإنتصار الكامل بنسبة 100 في المئة على التنظيم.