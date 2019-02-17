ميركل: لا مصلحة لأوروبا بضرب العلاقات مع روسيا

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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن أوروبا غير معنية، ولا مصلحة لها بضرب العلاقات مع روسيا.

وأضافت: "العزل السياسي المتعمد لروسيا، خطأ. أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي بالنسبة إلينا ومن الناحية الجيوسياسية، لا مصلحة لأوروبا في قطع كل العلاقات مع روسيا".

وأضافت ميركل أنه يجب بحث العقوبات ضد روسيا بشكل مركزي وجماعي لا بشكل أحادي، وقالت: "أرجو أن يتم بشكل منسق قدر الإمكان فرض العقوبات المحتملة ضد روسيا نتيجة حادث مضيق كيرتش. لن نكسب أي شيء إذا قام كل طرف بفرض عقوباته على حدة".

وعلى صعيد الأزمة في أوكرانيا، أشارت إلى أن المشاركين في التسوية لا يزالون بعيدين عن الحل وعليهم الاستمرار في العمل.

وتابعت: "لا نزال بعيدين عن الحل ولكن يجب مواصلة العمل في هذا الاتجاه"، لافتة رغم ذلك إلى ثبات "الهدنة الهشة" شرقي أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك للتسوية.