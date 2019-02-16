living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اشترى منزلا بنصف سعره.. ثم وجد نفسه في "أزمة حقيقية"

16
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اشترى رجل شقة في منطقة إزلنغتون غرب مدينة لندن البريطانية بثمن "زهيد"، قبل أن يجد نفسه في ورطة حقيقية، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
وقال المصدر إن أنطوني زومباريلي، 54 سنة، اشترى عام 2014 شقته المكونة من غرفتي نوم مقابل 340 ألف جنيه إسترليني.
 
وأضافت الصحيفة أن قيمة الشقة في تلك المنطقة أكثر بكثير من المبلغ، الذي اشترى به زومباريلي.
 
فرحة الرجل لم تدم طويلا، حيث توصل ببلاغ من مجلس المفيد، يفيد أنه وقع "خطأ" في عملية البيع.
 
وذكر المجلس أن قيمة تلك الشقة تناهز 700 ألف دولار، مضيفا أن السلطات اعتقدت في بداية الأمر أن الشقة تضم غرفة نوم واحدة.
 
ويطالب، حاليا، مجلس المدينة من زومباريلي بتسديد نصف المبلغ المتبقي (360 ألف جنيه إسترليني)، أو مغادرة المنزل بشكل عاجل.
 
ويهدد المجلس باللجوء إلى المحكمة لمطالبة الأب، الذي تتكون أسرته من 5 أشخاص، بتسديد المبلغ المتبقي أو استعادة ملكية الشقة.
 
ويقول زومباريلي "لم أكن لأشتري هذا المنزل من الأول لو علمت قيمته الحقيقية.. هذا الأمر دمر حياتي، لا أستطيع التفكير بشكل سليم.. لقد تسبب لي في اكتئاب حاد".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout