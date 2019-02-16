100 مليار دولار ليرضى ترامب على "جيوش أوروبا"

A + A -

تحتاج أوروبا إلى تعزيز الإنفاق على الدفاع بأكثر من 100 مليار دولار للإيفاء بتعهدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق دراسة نشرت الجمعة.

وأثار قصور كثير من الحلفاء الأوروبيين عن الاقتراب حتى من هدف الناتو، المتمثل في إنفاق اثنين في المئة من انتاجهم القومي على الدفاع بحلول عام 2024، غضب دونالد ترامب الذي اتهمهم بالاستفادة على حساب بلاده.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الدول الأوروبية السبع والعشرين في حلف الناتو، كان عليها أن تنفق 102 مليار دولار إضافية، لتصل إلى الهدف المحدد بنسبة اثنين في المئة، في عام 2018.

ويتوقع حلف الناتو أن تلبي 7 دول أوروبية نسبة 2% المستهدفة عند حساب الأرقام النهائية لعام 2018، بدلاً من 3 قبل ذلك بسنة.

ولكن في حين تبذل ألمانيا جهوداً لتعزيز الإنفاق العسكري، فإن حجم اقتصادها الضخم يعني أنه من الصعب عليها زيادة نسبتها المئوية بسرعة، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الضخم.

وللوصول إلى الهدف المحدد بنسبة اثنين بالمئة، يقول المحللون إن على برلين زيادة نفقاتها الدفاعية بشكل كبير في الفترة ما بين 2017 و2024، وهي مسألة حساسة نظراً لماضيها بعد الحرب.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في الإنفاق الأميركي من عام 2017 إلى عام 2018، حوالي 45 مليار دولار، تعادل تقريبا كامل ميزانية الدفاع الألمانية.