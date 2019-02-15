أغرق زوجته في حوض الاستحمام... وكاميرات المراقبة وثّقت ما حصل!

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يواجه رجل في إحدى ضواحي شيكاغو تهمة "القتل عن غير قصد" وذلك بعدما أغرق زوجته في حوض الاستحمام.



ولفتت الشرطة الى أن كاميرات المراقبة وثّقت الحادثة، إذ صوّرت الرجل وهو يقوم بإغلاق غطاء الحوض بشكل جزئي بينما كانت المرأة بداخله.



وقد تمّ إلقاء القبض على الزوج إريك هوسكا، البالغ من العمر 58 عاماً، ليل السبت، بتهمة منع زوجته، لورا البالغة من العمر 57 عاماً، من الخروج من حوض الاستحمام الساخن الموجود في حديقة المنزل الخلفية.



ووفقاً للمعلومات، فقد أظهر الفيديو كيف كان الزوجان يشربان الكحول في حوض الاستحمام الساخن قبل أن تحاول لورا الخروج منه. وبحسب الفيديو، فقد حاول إريك في البداية مساعدة زوجته على الخروج من الحوض، إلا أنه بعد ذلك أغلق الغطاء فوق رأسها.

واللافت أن إريك غادر المكان ثمّ عاد بعد نحو 90 دقيقة وفتح الغطاء ليجد جثة زوجته تطفو على الماء.

LBCI