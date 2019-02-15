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تصنيف يكشف أكثر مدن العالم ازدحاما في 2018

15
FEBRUARY
2019
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كشف تصنيف حديث قائمة أكثر المدن التي عانت ازدحاما مروريا عام 2018، حيث حافظت العاصمة الروسية موسكو على الصدارة مع معاناة الملايين من سكانها صعوبات في التنقل.
 
وحسب التقرير الذي أعدته شركة "إنتريكس"، فإن متوسط ما يبدده السائق من وقت في الازدحام يقدر بنحو 210 ساعات في العام.
 
ويقيس التقرير هذه الفترة من خلال اعتماد معايير دقيقة، مثل متوسط السرعة والمدة التي يقضيها السائق لقطع ميل واحد خلال أوقات الذروة بوسط المدينة.
 
وجاءت مدينة إسطنبول التركية في المرتبة الثانية بين 220 مدينة، حيث بلغت المدة التي يضيعها السائقون في الازدحام 157 ساعة، أي 6.5 أيام، في السنة.
 
وتفاقم الازدحام المروري في مدينة إسطنبول بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2017، حسبما نقلت صحيفة "حرييت" التركية.
 
ومن المدن الكبرى الأخرى التي تعاني ازدحاما خانقا العاصمة الكولومبية بوغوتا (3) ومكسيكو سيتي في المكسيك (4)، فضلا عن مدينة ساو باولو البرازيلية (5).
 
ويرى خبراء أن النمو السكاني والهجرة صوب المدن يزيدان من وتيرة الازدحام المروري، لا سيما في المدن التي يقدر عدد سكانها بالملايين.
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