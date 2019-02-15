المعارضة الفنزويلية تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا

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قال خوسيه مانويل أوليفاريس العضو المعارض في البرلمان الفنزويلي، إن المعارضة ستسعى لإقامة اتصالات مع روسيا لبحث مختلف القضايا، بما في ذلك العقود مع شركة النفط الحكومية "PDVSA".



وأضاف أوليفاريس على هامش مؤتمر واشنطن حول المساعدات الإنسانية لفنزويلا "أعتقد أن آلية للتواصل بين الحكومة الفنزويلية الجديدة وروسيا ستقام بطريقة أو بأخرى".

وبالنسبة لعقود الشركة الحكومية الفنزويلية النفطية مع روسيا، أشار عضو المعارضة إلى أن "الحكومة الجديدة" يجب أن تنشئ قناة لمناقشة هذه المسألة مع موسكو بشكل مباشر.

وفرضت الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي عقوبات على شركة "PDVSA" النفطية الفنزويلية، وجمدت أصول ومصالح الشركة بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت التعامل معها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن واشنطن قدمت إلى خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض الذي نصّب نفسه رئيسا، إمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأمريكية.