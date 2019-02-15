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واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع موسكو في مجال مراقبة التسلح

15
FEBRUARY
2019
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أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، جاي روبرتس، خلال قمة الردع النووي في واشنطن، أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع روسيا في مجال مراقبة التسلح، لكنه يعتقد أن روسيا والصين غير مهتمتان بهذا.



وقال روبرتس ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين بالتأكيد لحوار يتعلق بمراقبة انتشار الأسلحة مع روسيا"، مؤكدا أنه "من المفيد جدا إجراء مفاوضات متعددة الأطراف".

 

وأضاف روبرتس أنه شارك قبل بضع سنوات بمفاوضات مع روسيا حول قضايا الحد من التسلح، مشددا على أن موسكو اقترحت في ذلك الوقت جعل معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى متعددة الأطراف.

 

وأشار روبرتس إلى أن روسيا والولايات المتحدة فقط ملتزمتان بالمعاهدة، في حين أن الصين والهند وباكستان ودول أخرى ليست كذلك، مؤكدا أن "روسيا اقترحت بأن يكون لدينا اتفاقية متعددة الأطراف. لكني لم أرى أي حماس من جانب الصين أو الهند أو باكستان للمشاركة في مثل هذا الحوار".

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