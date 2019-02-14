حلوى الحشيش.. آخر حيل التجار لإغواء الأطفال

A + A -

بهدف تعويد الأطفال على إدمان المواد المخدرة في عمر صغير، لجأ تجار المخدرات في بريطانيا إلى حيلة جهنمية، إلا أن الشرطة كشفتها مؤخرا.

فقد عثرت السلطات في مقاطعة كينت على أكياس فضية اللون تحتوي على حلوى جيلاتينية، بحوزة شخص اشتبهت الشرطة به وأوقفته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشفت الشرطة وجود مواد مخدرة مستخرجة من الحشيش، ضمن مكونات الحلويات.

وفي تغريدة نشرتها الشرطة مرفقة بصورة الأكياس الـ17 للحلويات التي عثرت عليها، قالت إن تجار المخدرات يسعون لبيع هذه الحلويات للأطفال بهدف خلق جيل من المدمنين الصغار.

وفي تغريدة نشرتها الشرطة مرفقة بصورة الأكياس الـ17 للحلويات التي عثرت عليها، قالت إن تجار المخدرات يسعون لبيع هذه الحلويات للأطفال بهدف خلق جيل من المدمنين الصغار.