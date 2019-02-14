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"القهوة" تجبر طائرة بريطانية على الهبوط اضطراريا!

14
FEBRUARY
2019
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تتعدد الأسباب التي تستوجب عودة الطائرة من منتصف الرحلة أو الهبوط الاضطراري، ويكون أغلبها مثيرا للقلق.

ولكن رحلة شركة "Jet2" التي كانت متجهة نحو تنريفي، كبرى جزر الكناري الإسبانية، تميزت بحالة طارئة غير متوقعة، أجبرت الطائرة على الهبوط الاضطراري، بسبب نفاد الماء لصنع القهوة والشايوانطلقت الطائرة التابعة لشركة "Jet2" البريطانية من مدينة غلاسكو، صباح يوم الأحد 10 فبراير الجاري، متجهة إلى جزيرة تنريفي في المحيط الأطلسي، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة إلى المملكة المتحدة للهبوط في مطار مانشستر، عقب اكتشاف المشكلة وهي تطير فوق إيرلندا.وقال متحدث باسم الشركة لموقع ميرور: "كانت هناك مشكلة تقنية تتعلق بالماء على متن الطائرة"، وأضاف: "لم تكن هناك مياه لشرب الشاي أو القهوة".

وكانت سيارات الإطفاء في استقبال الطائرة عندما هبطت، وهو إجراء احترازي خلال حالات طوارئ الطيران، وسرعان ما تمت إعادة الركاب إلى مقاعدهم لمواصلة رحلتهم، مع ما يكفي من الماء الساخن لتجهيز جميع أنواع الشاي والقهوة التي يرغبون فيها.

وبينما يدرك كثيرون في المملكة المتحدة أن هذه المشكلة تعد حالة طارئة، إلا أن أحد الركاب الغاضبين لم يصدق مزاعم الشركة بأن المسألة تتعلق فقط بالمياه.

روسيا اليوم
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