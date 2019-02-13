بتفكيك اسم البلد..أكثر عشر كلمات يبحث عنها العرب في غوغل

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تصدرت أسماء عمالقة الإنترنت -وعلى رأسها فيسبوك وغوغل ويوتيوب- قائمة كلمات البحث على محرك غوغل بالدول العربية في عام 2018، وذلك تبعا لخلاصات تقارير صدرت مؤخرا عن مؤسسة “هوتسويت” التي استندت في وضع القوائم على خدمة “غوغل تراند” المتخصصة في رصد حركة البحث على الإنترنت في العالم كله.

العالم - العالم الرقمي

وفضلا عن الكلمات السالفة الذكر، فإن قائمة أكثر عشر كلمات بُحِث عنها في محرك غوغل تتعلق أيضا بالصور والأغاني ومشاهير الغناء والأفلام ومواقع أخبار الرياضة ومواقع بيع وشراء مختلف أنواع البضائع ومواقع للترجمة.

وترتبط بعض الكلمات التي جاءت في صدارة كلمات البحث بالحياة الاجتماعية للجاليات الهندية التي تعيش في دول الخليج العربي، والتي تقدر أعدادها بمئات الآف.

تونس

كل الكلمات المتصدرة كانت باللغة الفرنسية، وعلى رأسها: فيسبوك ثم غوغل ثم ترجمة ثم تونس ثم يوتيوب ثم ترجمة غوغل ثم “أم بي3” وهي نوعية ملفات الموسيقى (MP3) ثم كلمة TAYARA وهو موقع للتسوق ثم اسم موقع لألعاب القمار ثم كلمة الطقس.

الجزائر

كل الكلمات كانت باللغة الفرنسية ما عدا الكلمة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث: فيسبوك ثم غوغل ثم يوتيوب ثم ترجمة ثم كلمة “واد كنيس” وهو اسم موقع للتجارة الإلكترونية، ثم كلمة الطقس فالجزائر ثم “أف بي” وهي اختصار لفيسبوك، ثم كلمة ترجمة غوغل، وفي الأخير كلمة “صور” باللغة العربية.

المغرب

تصدرت كلمة “فيلم” بالفرنسية القائمة، ثم اسم المغرب باللغة نفسها، ثم موسيقى بالفرنسية أيضا، وفي المرتبة الرابعة كلمة المغرب بالعربية ثم “أغاني” باللغة نفسها، ثم في المرتبة السادسة كلمة بلال بالفرنسية وهو اسم مغني راي معروف، ثم كلمة “2M: وهو اسم القناة الثانية الحكومية، ثم كلمة مباشر باللغة الإنجليزية ثم كلمة أفلام بالعربية، ثم كلمة سعد المجرد وهو اسم مغنٍ شبابي مشهور.

ليبيا

كل كلمات البحث المتصدرة كانت باللغة العربية ما عدا واحدة، وعلى رأس الكلمات: صور ثم ليبيا ثم فيس ثم فيسبوك ثم طرابلس ثم فيسبوك باللغة الإنجليزية ثم سوقليبيا (موقع “السوق المفتوح” للتجارة الإلكترونية) ثم مترجم ثم سوق المفتوح (الموقع السابق نفسه) ثم أغاني.

أطفال داخل أحد مقاهي الإنترنت في العاصمة اللبنانية بيروت (الأوروبية)

موريتانيا

تصدر البحث كلمة موريتانيا بالعربية ثم غوغل ويوتيوب باللغة الفرنسية، ثم كلمة “RIMNOW” وهو موقع إخباري يحمل اسم “موريتانيا الآن”، ثم كلمة موريتانيا الآن وهو الموقع نفسه، ثم كلمة موريتانيا بالفرنسية ثم فيسبوك وترجمة وكورة باللاتينية ثم كورة بالعربية، وهو اسم موقع لأخبار الرياضة.

السعودية

كل الكلمات باللغة العربية وتصدرتها: تويتر ثم يوتيوب فكلمة سبق (وهي صحيفة إلكترونية سعودية)، وكلمة الرياض ثم كلمة مترجم ثم السعودية فكلمة حراج (وتعني أسواق البيع بالمزاد وبيع المواد المستعملة من أثاث وآلات وغيرها)، ثم صور ثم ترجمة ثم قوقل أي غوغل.

قطر

كل كلمات البحث المتصدرة كانت بالإنجليزية، وهي بالترتيب كالآتي: قطر ويوتيوب وغوغل وفيسبوك والأخبار والترجمة والطقس ويوتيوب وموقع وزارة الداخلية ثم كريكيت.

الكويت

تصدرت قائمة البحث كلمة “الكويت” بالعربية ثم تويتر باللغة نفسها، ثم غوغل بالإنجليزية ثم مترجم (عربية) ثم يوتيوب وطقس وترجمة وكلها بالإنجليزية، ثم صور بالعربية ثم فيسبوك بالإنجليزية ثم ترجمة بالعربية.

الإمارات

جاء على رأس كلمات البحث في غوغل في دولة الإمارات كلمة: دبي ثم غوغل ويوتيوب وأخبار ثم فيسبوك ثم ترجمة ثم شركة طيران الإمارات ثم “You” وهي اختصار لكلمة يوتيوب، ثم الطقس ثم كلمة كريكيت، وقد كانت كل الكلمات باللغة الإنجليزية.

البحرين

تصدرت كلمة البحرين باللغة الإنجليزية القائمة، تلتها الكلمة نفسها بالعربية، ثم كانت بقية الكلمات بالإنجليزية إلا الأخيرة، وهي على التوالي: غوغل ويوتيوب والطقس والترجمة ثم الأخبار ثم فيسبوك ثم “LMRA” وهي اختصار لاسم “هيئة تنظيم سوق العمل” ثم كلمة مترجم باللغة العربية.

عُمان

تصدرت كلمات عمان باللغة الإنجليزية البحث، تلتها كلمة صور بالعربية، ثم تويتر ثم غوغل ثم يوتيوب باللغة الإنجليزية، ثم كلمة سلطنة عمان باللغة العربية ثم يوتيوب بالعربية وأيضا مترجم وجوجل والطقس.

اليمن

تصدر كلمة “صور” القائمة ثم اليمن ثم بنات ثم نت فكلمة “أخبار” ثم تويتر ثم قصص ثم أخبار اليمن ثم أفلام وأخيرا كلمة فيس، وكل الكلمات باللغة العربية.

مصر

كل الكلمات المتصدرة باللغة العربية ما عدا اثنتان، وجاءت في المرتبة الأولى كلمة “مصر” ثم صور ثم فيس ثم فيسبوك بالإنجليزية ثم أفلام ثم غوغل بالإنجليزية ثم فيس بوك ثم يوتيوب ثم كورة، ثم اليوم السابع وهو اسم موقع إخباري ذائع الصيت في مصر.

السودان

تصدرت كلمة صور قائمة بحث السودانيين، تلتها كلمة فيس أي فيسبوك ثم تحميل ثم السودان وأفلام فكلمة أغاني ثم فيسبوك ثم أخبار، ثم فيسبوك باللغة الإنجليزية ثم كلمة كورة.

سوريا

تصدرت كلمة صور قائمة البحث في عملاق البحث غوغل، وفي المرتبة الموالية جاءت كلمة سوريا ثم فيس ثم أفلام ثم بنات ثم مترجم ثم فيسبوك، ثم الكلمة نفسها باللغة الإنجليزية ثم ترجمة ثم أغاني.

فلسطين

تصدرت كلمة فلسطين بالعربية قائمة البحث ثم فيس ثم صور ثم يوتيوب ثم فيسبوك بالإنجليزية ثم مترجم وفيسبوك بالعربية ثم غوغل بالإنجليزية، ثم كلمة معا (وكالة الأنباء الفلسطينية) ثم ترجمة باللغة العربية.

لبنان

تصدرت كلمة “ترجمة” بالإنجليزية القائمة ثم صور باللغة العربية، ثم غوغل (إنجليزية) ثم لبنان بالعربية ثم فيسبوك بالإنجليزية، ثم الطقس بالعربية ثم بالإنجليزية: الطقس وترجمة غوغل ويوتيوب.

الأردن

تصدرت كلمة “صور” قائمة البحث ثم كلمة فيس ثم الطقس ثم غوغل بالإنجليزية ثم مترجم (عربية)، ثم فيسبوك (إنجليزية) ثم كورة ثم يوتيوب (إنجليزية) ثم ترجمة (إنجليزية) ثم فيسبوك.

العراق

جاءت على رأس القائمة كلمة صور ثم فيس ثم مترجم ثم فيس بوك ثم العراق ثم فيسبوك باللغة الإنجليزية، ثم غوغل فيوتيوب بالعربية ثم الكلمة نفسها بالإنجليزية ثم ترجمة باللغة العربية.

الصومال

كل الكلمات المتصدرة باللغة الإنجليزية، وفي مقدمتها كلمة “صومالي” ثم “LAACIB” (موقع صومالي متخصص بالأخبار الرياضية)، ثم غوغل ثم أخبار ثم ترجمة ثم “LAACIB NET” (الموقع السابق نفسه) ثم فيسبوك ثم يوتيوب ثم كلمة “جنسي” ثم كلمة صوماليا.

جزر القمر

تصدرت كلمة فيلم باللغة الإنجليزية ثم جزر القمر ثم كلمة “DADJU” ثم كلمة سلسلة بالفرنسية ثم ترجمة باللغة نفسها ثم كلمة الألماس بالفرنسية وكلمة “ZAZA” ثم كلمة فيديو ثم كلمة لها علاقة بالمواقع الإباحية، ثم كلمة مايوت وهي اسم جزيرة تابعة لجزر القمر، ولكنها تحت سيطرة فرنسا.

جيبوتي

جاءت كلمة فيلم باللغة الفرنسية في المرتبة الأولى ثم كلمة صومالي ثم جيبوتي، ثم كلمة أغنية باللغة الفرنسية ثم كلمة “DADJU” ثم كلمة “أفلام كاملة بالفرنسية” ثم كلمة “AWALEH” وهي اسم لسياسي جيبوتي معروف، ثم كلمة موسيقى بالإنجليزية ثم كلمة “AWALE ADAN” وهي اسم مغنٍ معروف في جيبوتي، ثم كلمة “HINDI AF SOMALI” وهي اسم فيلم.