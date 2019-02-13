شابة عارية تقتحم مطاراً في أميركا وتتسبب في إغلاقه

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تسببت إمرأة عارية بإغلاق مطار مدينة فلورنس بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة ساعتين.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن إمرأة كانت ترتدي ملابس داخلية فقط، وفقا لموظفي المطار، عطلت حركة الإقلاع والهبوط بسبب ركضها على مدرج المطار، مكان إقلاع وهبوط الطائرات.

وأكد الموظفون أن الإمرأة العارية بعد اقتحامها لحرم المطار وتجولها على مدارجه إختفت فجأة، مثلما ظهرت متوارية في الغابة المجاورة.

وعثر في وقت لاحق على المرأة بمساعدة الكلاب البوليسية في حفرة لمجاري المياه، ونقلت إلى المستشفى لتقييم صحتها العقلية، وتواجه تهمة التصرف بسلوك غير لائق.

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